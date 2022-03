Alors que la montée en Starligue se rapproche, le club ivryen prépare activement la saison prochaine. En effet, l’USI s’est attaché les services de l’arrière droit danois Jesper Dahl Jorgensen (1m90/28 ans) pour deux saisons et de l’arrière gauche Darri Aronsson (1m97/100 kg), international islandais de 23 ans, lié au club jusqu’en 2025. Le premier nommé a été recruté pour sa « capacité à donner du dynamisme dans le jeu », selon Pascal Léandri, directeur sportif du club, tandis que le second ressemble davantage « à un profil défensif, une alternative avec Simon Ooms et Robin Dourte, car il peut défendre en 3 ». Après les prolongations de Lucas Petit, Axel Cochery et Milos Bozovic, l’USI avance ses pions pour la saison prochaine : « On va garder l’ossature et apporter des plus-values à l’équipe par ses deux premières recrues », conclut Léandri.