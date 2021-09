Retrouvez les principaux faits marquants de la première journée dans les différentes divisions nationales.

N1M :

La bonne nouvelle dans la poule élite est venue de la réserve du PSG, qui s’est imposé au terme d’un bras de fer haletant avec Pau (31-29). La frustration était énorme en revanche dans la poule élite pour l’Elite Val d’Oise, qui a échoué sur le fil à Annecy (30-29). Dans la poule 3, deux équipes franciliennes ont réussi à décrocher leur premier succès de la saison : la réserve d’Ivry à Saint-Ouen-l’Aumône (30-32) et la réserve de Massy aux dépens de celle de Créteil (27-26). Enfin, dans la poule 4, l’ACBB a été surpris par Metz (24-26) tandis que la réserve de Tremblay triomphait d’un rien contre Bourgoin-Jallieu (26-25).

N1F :

La bonne nouvelle de cette première journée est venue de Palaiseau, qui a dominé la réserve du HAC Handball (23-31). C’est la seule formation d’Ile-de-France dans la poule 2 à son avantage, puisque tous les autres ont perdu : Cergy devant Rennes (B) 19-21 et Alfortville chez la réserve de Brest (26-25). Enfin, défaite dans les grandes largeurs pour Serris Val d’Europe contre la réserve de Metz (24-35) alors que la Stella St-Maur (B) dominait largement Reichstett (33-22)

N2M :

Dans la poule 2, les débuts sont prometteurs pour Marolles et Lagny qui ont dominé respectivement la réserve de Cherbourg (29-23) et celle de Caen (30-23). Dans la poule 3, le derby entre Villemomble et Maisons-Alfort a largement tourné en faveur du deuxième nommé (22-31). Des regrets pour Rueil, battu dans le Loiret contre St-Pryvé/Olivet (32-28) et en revanche une belle satisfaction pour Plessis-Trévise du côté de Billy-Montigny (26-27). Enfin, dans la poule 4, Montfermeil a sorti les muscles d’entrée de jeu en dominant d’une main de fer le Kremlin-Bicêtre (22-25).

N2F :

Les bonnes nouvelles de cette première journée sont venues de Draveil vainqueur de Taule-Carantec (23-22) dans la poule 3, de Conflans et Aubervilliers dans la poule 4 en venant à bout respectivement d’Hazebrouck (21-18) e Colombes (24-23). Pour couronner le tour, Rueil a dominé Koenigsmacker (25-32) et Villemomble vainqueur du SLUC Nancy (33-20).