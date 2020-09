Hand – N3M – Qui pour la montée ?

Ce week-end va sonner le coup d’envoi de la saison de National 3 masculine. SportsCo IDF dresse un état des lieux du baromètre des clubs franciliens

Poule 3 :

Dans cette poule bretonne-francilienne, cinq clubs franciliens sont représentés. Avec un petit nouveau à ce stade de la compétition. Houilles-Le-Vesinet qui affronte Plaisir dès dimanche découvrira ce niveau avec la ferme intention de se maintenir. Le changement d’entraîneur (Patrice Wiart), ainsi qu’un recrutement malin (Cresci, Pouget de Rueil, Chapy et Lavrilloux d’Issy) du côté de Puteaux suffira-t-il à insuffler un nouveau vent du côté de Puteaux, qui flirte depuis plusieurs saisons avec la zone rouge. Dans une poule très ouverte, où Loudéac semble partir avec une longueur d’avance, St-Maur et Bois-Colombes peuvent profiter de leur stabilité pour avancer vers le haut. En attendant, ils sont au repos forcé ce week-end.

Poule 4 :

La bataille s’annonce très dense en haut de tableau, où plusieurs formations ont d’ores et déjà annoncé la couleur. On pense à Calais, qui s’est très bien renforcé mais aussi d’Asnières, qui après avoir arrêté sa fusion avec Colombes et Clichy souhaite jouer les premiers rôles, tout comme Le Chesnay dont le recrutement a fier allure (frères Matiudila, Mordier, Borrely, Cherencey). Et que dire d’Issy qui clame haut et fort la montée en N2 comme principale obsession. Pour l’Elite Val d’Oise (B), Joinville en jeune promu et FB2M, il s’agira de rapidement prendre des points pour assurer ses arrières.

Poule 5 :

Toujours placé mais jamais gagnant, le Paris Sport Club qui a vu arriver de nouvelles têtes à l’intersaison (Torres, Touré, etc), peut espérer surprendre encore. A ses côtés dans cette poule de l’est, il faudra sur Aubervilliers, qui souhaite prétendre au « haut de tableau, voire la montée », a ainsi déclaré Wassim Abdelhak, le coach du 93. Pour St-Mandé et St-Michel qui n’ont pas de folie sur le marché, leur but est de se consolider à ce niveau, voire plus si affinités.

