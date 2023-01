Tant chez les hommes que les féminines, le bilan du PSC est plutôt conforme aux espérances pour la présidente-coach Isabelle Penafiel.

N2F : objectif maintien

Pour sa première à ce niveau, le PSC a réalisé un parcours correct, avec trois victoires en 9 journées et une 9e place au classement au moment d’établir un premier bilan : « C’est la première fois que les filles intègrent le niveau national. Je suis à peu près dans le tableau de marche qu’on s’est fixés. Il y a deux matchs qu’on ne doit pas perdre contre Colombes et la réserve de Rouen. C’est une équipe capable de très belles choses, mais encore capable de maintenir un cap de performance », relevait la coach parisienne Isabelle Penafiel.

N3M : la montée dans le viseur

Troisième de la poule 3 de N3, Paris Sport Club est bien accroché à son ambition de découvrir la N2. Saint-Mandé, qui a échoué de peu dans la quête de la montée la saison dernière et la réserve de la JS Cherbourg demeurent toutefois les équipes à battre pour espérer finir la saison en apothéose : « Le but est de viser la montée. On souffre beaucoup dans le secteur intérieur, au poste de pivot, mais malgré tout nous sommes toujours dans les clous », concluait Isabelle Penafiel.