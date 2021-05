L’ACBB Handball ne devra pas bouleverser son effectif pour la saison prochaine. Seulement quelques retouches sont à prévoir. Le club boulonnais qui a officialisé les arrivées d’Ahmed Saidi (Bouguenais, N2) et le pivot Gautier Vecten (Marolles, N2) devrait voir partir trois joueurs : Corchet, Ubizzo et Castro. Deux jeunes joueurs issus des -18 France Thomas Meunier et Jonathan Podage intégreront l’équipe fanion. Le club des Hauts-de-Seine est à la recherche d’un arrière gauche « confirmé », dixit Olivier Le Bail et d’un arrière droit au profil Proligue afin de franchir un nouveau cap.