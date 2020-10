Hand – N1M – Lucas Soyer (St-Ouen-l’Aumône) : « On ne parle plus de performance mais seulement de jouer »

A l’aube de la 5e journée de championnat de N1 dans la poule 3, le promu St-Ouen-l’Aumône est la seule formation qui n’a pas joué de match. En raison de quatre matchs reportés pour cas de Covid-19, l’ASSOA doit se résoudre à prendre son mal en patience. Alors dans le 95, les gymnases sont encore ouverts et en attendant les mesures – annoncées radicales d’Emmanuel Macron ce mercredi soir – le club vit dans le flou total. A l’heure actuelle, son match contre Gien samedi est toujours prévu, mais cela ne tient toujours qu’à un fil : « On essaye de s’entraîner normalement et de préparer chaque semaine le match qui arrive. Mais, les reports s’enchaînent systématiquement, c’est dur pour le groupe, pour le projet de jeu à mettre en place », estime le coach val-d’oisien Lucas Soyer. Alors que l’horizon du championnat est clairement bouché surtout dans cette poule à dominante francilienne, la saison s’annonce plus que laborieuse : « Il faut être clair : on ne parle plus de performance, mais seulement de jouer. Et c’est là le gros problème, alors que la saison n’a commencé qu’il y a un mois. Je ne vois pas bien comment elle pourra se terminer », assurait un brin fataliste l’ancien coach de Bergerac.