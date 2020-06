Hand – N1M – Livry-Gargan souhaite retrouver son lustre d’antan

Le club emblématique francilien de la fin des années 90 renaît progressivement de ses cendres et souhaite plus que jamais grandir pour retrouver un jour le haut-niveau.

Après avoir fait le yoyo entre la D1 et la D2 entre 1992 et 2007, Livry-Gargan était retombé dans l’anonymat en 2009, tombant en N3, soit la 5e division nationale. Depuis, le club qui végétait en N2 a repris des couleurs en accédant à la N1 la saison dernière. Si l’exercice 2019-2020 n’a pu aller à son terme, le club du 93 était satisfait de sa 9e place ex-aequo dans la poule 2 : « C’est un bilan un petit peu en-deçà de nos espérances, on aurait aimé être plus haut, mais c’était difficile l’apprentissage de la N1. Toutefois, on a su prendre la mesure du niveau au fil des journées. L’objectif c’est de faire mieux la saison prochaine, entre la 5e et 7e place », assure l’entraîneur francilien William Holder.

Clap de fin pour Herrmann et Moreno

Justement, pour la saison prochaine, le club de Livry-Gargan a mis le cap sur la jeunesse avec quatre joueurs prometteurs : le pivot Illies Hakiki (Valence, Proligue), le demi-centre Benjamin Mouly (Créteil B, N1), l’arrière gauche Patryk Jakubiak (Tremblay B, N1) et le gardien Kelian Hutin (Montfermeil, N2). Du sang-neuf pour pallier les deux départs (Mace et Le Page à Roissy, N2) mais surtout les arrêts du gardien Brice Herrmann et de l’ailier Vincent Moreno : « On souhaitait misez davantage sur des jeunes à fort potentiel pour ainsi rajeunir l’équipe ». Livry-Gargan espère d’ici 2-3 ans tendre vers la poule Elite : « En tout cas c’est le souhait des dirigeants de retrouver un peu de grandeur. On prend le chemin, même si celui-ci est sinueux et long », conclut William Holder.