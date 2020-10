Hand – N1M (J5) – PSG / Mulhouse-Rixheim, le choc de la poule Elite

Au moment d’attaquer la 5e journée, ce sont deux équipes qu’on n’attendait pas à pareille fête qui vont se jouer la place de leader du championnat. Transfuge respectivement de la poule 2 et 3 de la saison dernière, la réserve du PSG et l’ASPTT Mulhouse-Rixheim ont plutôt bien négocié l’apprentissage de la poule Elite, qui rassemble les meilleures formations de N1. Invaincus, ils disputeront samedi dans le quartier des Batignolles la première place. Le PSG ne cesse de surprendre. Hormis le CPB Rennes qui a réussi à trouver la clé (25-25), Gonfreville (29-27), puis Vernouillet (40-30) et dernièrement Amiens (28-29) se sont tour à tour cassés les dents.