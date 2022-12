Tenus en échec à domicile par Gien ce samedi soir (27-27), les Boulonnais vont passer la trêve en tête du championnat.

Au terme d’un match à couteaux tirés face aux Giennois, l’ACBB, qui avait l’habitude de tourner à 35 buts en moyenne à domicile, n’a pu faire mieux que match nul (27-27). Si les Boulonnais piétinent au classement, après avoir perdu la semaine passée contre la réserve de Cesson-Rennes, ils dominent le championnat avec deux points d’avance sur les Rennais et quatre sur le SMV et Gien. L’entraîneur Olivier Le Bail voyait le verre à moitié plein plutôt que le contraire : « Même si on a des ballons pour le gagner ce match, on prend quand même deux points. Globalement on a fait une bonne première partie de saison ».