Les clubs de N1 ont repris une semaine avant tous les autres championnats nationaux. Cette première journée a donné déjà quelques indications.

Dans la poule élite, le départ est prometteur pour la réserve du PSG, qui a confirmé son étiquette de prétendant au podium, en prenant le meilleur sur Martigues, nouveau venu dans cette poule (29-26). Un autre nouveau a volé la vedette à l’Elite Val d’Oise, puisque les Val-d’Oisiens se sont fait surprendre d’entrée de jeu (26-28).

Dans la poule 2, la bonne nouvelle est venue du gymnase Paul Souriau, où l’ACBB dans un chaudron des grands soirs, a décroché une première victoire méritée contre Saint-Cyr et son escouade d’anciens pros dirigés par Ibrahima Diaw (33-28). Ça coince en revanche, pour Savigny, battu par la réserve de Cesson-Rennes (33-29) et pour Massy du côté de CPB Rennes (28-25).

Dans la poule 3, le choc val-de-marnais a tourné en faveur de l’US Ivry, plus solide et plus efficace que son voisin Créteil (32-28). Démarrage prometteur pour Livry-Gargan, vainqueur avec autorité de Lille Villeneuve d’Ascq (30-26) et de la réserve de Tremblay, qui a chipé deux points de son déplacement à Metz (24-24).