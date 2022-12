SportsCo IDF dresse le bilan des clubs franciliens après 10 journées. Le résultat demeure contrasté.

Mention bien

Sixième de la poule 2, l’US Palaiseau est la bonne surprise de cette première partie de saison. Porté par une défense solide et une fin d’année remarquable avec trois succès sur les quatre dernières, le club essonnien est solidement ancré en milieu de tableau du championnat (6e). Dans la poule 3, dont les réserves d’équipes professionnelles dominent les débats (Metz, Dijon, Besançon), la réserve de la Stella St-Maur tire son épingle du jeu. Avec sept victoires en 10 journées, le club val-de-marnais en impose.

Palaiseau, la bonne surprise de cette première partie de championnat.

Mention assez bien

En phase d’apprentissage pour sa première à ce niveau, le RAC est dans les clous de son tableau de marche avec une 10e place. Mais pour espérer se sauver, la formation rueilloise qui a remporté deux matchs en 10 journées, devra gagner assurément contre ses rivales (Epinal, Montigny-les-Metz, Achenheim B) et réaliser un ou deux coups pour se sauver.

Mention peut mieux faire

En pente sèche ces dernières semaine, la trêve arrive à point nommé pour Alfortville, qui après un départ intéressant, n’arrive plus à avancer dans la poule 2. Les six revers de rang ont plongé la troupe d’Aniko Meksz dans le doute. Les Val-de-Marnaises devront batailler ferme pour se sauver même si elles ne sont pas encore dans la zone rouge. Avec un match de plus à disputer, les réserves de Fleury et Chambray seront de sérieux rivaux.