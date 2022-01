Devant des jeunes scolaire dans le cadre de son Défi 4000, le club du Paris 92 a logiquement eu gain de cause face à Toulon/St-Cyr cette après-midi en match avancé de la 13e journée (26-22). L’issue n’a d’ailleurs jamais fait de doutes tant la troupe de Yacine Messaoudi a dominé les débats en créant un premier écart au coeur de la première période (5-3, 11e; 9-3, 20e). Emmenées par Sajka et Gonzalez, les Lionnes ont toujours eu un coup d’avance (18-9) sur des Varoises, incapables de prendre le dessus sur Serdarevic. Le réveil des Rebelles (21-15, 52e) était trop tardif pour compromettre l’autorité parisienne. Avec cette 9e victoire de la saison, le Paris 92 met la pression sur ses rivaux – Bourg-de-Péage et Brest – dans l’optique du Top 2.