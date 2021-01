Hand – D2F – Remi Samson (Stella St-Maur) : « L’objectif est de finir premier de notre poule »

La FFHB a donné son aval pour reconnaître la D2F comme championnat professionnel. Pour le club de la Stella St-Maur dont l’objectif est de monter en LBE, c’est le soulagement qui prédomine. Entretien avec l’entraîneur Rémi Samson.

Comment s’est passé ces dernières semaines ?

C’est vraiment une saison particulière, c’est un contexte difficile pour notre corps de métier. Tout est lié à du doute. C’est difficile de travailler et sur le plan sportif, nous sommes limités, on s’entraînait sans savoir quand aura lieu la reprise de la compétition.

Avez-vous plus de visibilité ?

On a eu l’officialisation que le championnat reprendrait le week-end du 23 janvier et certaines équipes qui ont beaucoup de retard commenceront à remettre le calendrier à jour dès le week-end du 16 janvier. Il y a un protocole lourd – passer des tests cardiaques pour toutes les joueuses – à mettre en place. Mais c’est clair que c’est un soulagement de renouer avec le jeu.

Avec le statut VAP, la montée reste toujours votre objectif ?

On sait que cette année c’est jouable, on va jouer notre chance à fond. Il y a un beau projet qui se construit. C’est un challenge super excitant. L’objectif est de finir premier notre poule, surtout que la formule après la première phase reste encore non identifiée

Classement :

Stella St-Maur 9 pts (3 matchs joués) Sambre Avesnois 8 pts (4 mj) Le Havre 7 pts (3 mj) Octeville 7 pts (3 mj) Achenheim 7 pts (3 mj) St-Grégoire Rennes 5 pts (3 mj) Noisy-le-Grand 5 pts (3 mj) La Rochelle 4 pts (4 mj)

Calendrier :

23-01 : St-Maur – Octeville (match en retard)

30-01 : St-Maur – Noisy-le-Grand (J1 de la phase retour)

06-02 : St-Grégoire Rennes – St-Maur

13-02 : St-Maur – La Rochelle

20-02 : St-Maur – Achenheim

27-02 : Octeville – St-Maur

06-03 : St-Maur – Le Havre

13-03 : Sambre Avesnois – St-Maur

Matchs en retard (date à déterminer)