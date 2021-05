La première journée des play-offs a été le théâtre de quelques surprises et pas des moindres. Invaincu depuis le début de saison et grand favori à l’accession, Celles-sur-Belle est tombé dans le Nord face à Sambre Avesnois (23-20). Un revers qui avantage la Stella St-Maur, qui n’a pas fait de détails en dominant de la tête et des épaules Bègles (32-18). Voilà, le club du 94 en tête de sa mini-poule avec le SAHB avant un déplacement charnière dans les Deux-Sèvres ce samedi. Dans les play-downs, Noisy-le-Grand a très bien commencé son opération maintien en dominant à la régulière Le Pouzin (38-29). Les Louves partagent la première place avec 7 unités avec St-Grégoire Rennes qui a surpris Clermont Auvergne samedi (26-20).