Les deux équipes au statut VAP vont en découdre ce samedi dans les Deux-Sèvres pour la première manche de leur confrontation. Malheur au vaincu dans cette course effrénée de la première place, où Sambre Avesnois aura son mot à dire. En effet, Celles-sur-Belle jusque-là invaincu a grillé son joker la semaine passée contre le SAHB (23-20), tandis que la Stella déroulait les opérations contre Bègles (32-18). Avantage donc aux Val-de-Marnaises pour la confiance et la dynamique installée : « C’est un rendez-vous entre deux clubs VAP. Celles-sur-Belle va avoir besoin de se racheter mais ce sera aussi une équipe qui n’aura pas le droit à la défaite », assure le coach val-de-marnais Rémi Samson. Alors que la SAHB, la Stella et Celles-sur-Belle sont à égalité avec sept points, en cas de succès, les Franciliennes réaliseraient un très gros coup : « On a notre destin entre nos mains, à nous d’être prêt mentalement et collectivement pour réussir cette performance d’aller gagner là-bas », ajoute Rémi Samson.