Basket – Trophée CDF M (1/16e – 1/8e) – Cergy-Pontoise a du pain sur la planche

Dans l’objectif d’accrocher l’une des deux premières places de son groupe pour jouer les play-offs, Cergy-Pontoise mise beaucoup sur le Trophée Coupe de France afin de grappiller des points. Le club du 95 devra se débarrasser des espoirs de Gravelines-Dunkerque en 1/16e de finale et être costaud en cas de qualification face au vainqueur du duel Amiens Longueau / Loon-Plage le lendemain. Le plateau aura lieu le week-end du 22 février à Berck. Les espoirs de Nanterre et des Metropolitains joueront en Ille-et-Vilaine. Le premier nommé défiera le Pays des Olonnes, leader du groupe C de N2 tandis que les Boulonnais affronteront l’Union Rennes.