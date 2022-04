Les trois clubs franciliens sont fixés sur leur sort pour la phase 2 prévue le 30 avril et 7 mai prochain. Assurés de la première place et donc d’un billet pour la NM2, Val de Seine, Levallois et Alfortville vont désormais partir à la recherche du titre. Invaincu cette saison, le Levallois Sportif Club défiera le Rennes Pôle Association avec le match aller dans les Hauts-de-Seine. Enfin, un choc francilien sera à l’affiche de ces 1/8e de finales avec le derby entre Val de Seine et Alfortville.