Invincible depuis la phase retour avec sept succès en autant de rencontres, le Poissy Basket Association est attaché solidement à la 3e place. À six journées de la fin et avec un dernier match chez le leader Loon-Plage, le club yvelinois qui concède deux points sur les Loonois et une longueur sur Berck (qui a un match en retard) peut encore croire aux deux premières places, synonymes de play-offs.