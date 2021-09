Dans la poule C, Poissy a pris une éclatante revanche samedi après des débuts contrastés contre Berck, en dominant logiquement une formation de Calais Basket, amputé de la moitié de son effectif (82-65). En déplacement chez le promu Ardres, Vanves GPSO a maîtrisé son sujet, au gré d’une défense de fer (50-63). Le club des Hauts-de-Seine prend place dans le haut de tableau. Les clubs franciliens dans la poule D sont à la peine, puisque Tremblay, Juvisy et Massy ont concédé un 2e revers de rang, respectivement contre Récy St-Martin (68-64), Jura Basket (98-61) et Prissé Macon (43-83). Dans ce tableau peu reluisant, Gennevilliers a sorti les muscles en dominant Metz BC (73-65).