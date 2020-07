Troisième renfort pour le Stade de Vanves qui s’est mis d’accord avec Gilles Duro, en provenance de Lille (Pro B). Gilles Duro (1,91m, 29 ans). Passé par la NM1 et la NM2 dans sa carrière entre Rueil, le GET Vosges, Wasselonne Otterswiller Saverne et Aubenas notamment, le meneur de jeu français (1m91, 30 ans) conduira le jeu vanvéen la saison prochaine.