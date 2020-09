Basket – NM1 – Nouveau chapitre à Rueil, Vanves veut grandir

Les trois clubs franciliens – si l’on comprend le Centre Fédéral – ont des objectifs distincts.

Rueil :

Le RAC qui a fait quelques retouches au cœur de l’été, a encore sans aucun doute les moyens de se mêler à la lutte dans la poule A pour prétendre aux play-offs. En cas de qualification, ce serait la 7e consécutivement. Mais avant de se projeter, Rueil devra déjà faire avec un nouvel entraîneur à sa tête. Alors que Julien Hervy prend le poste de manager, c’est Makan Dioumassi qui va désormais diriger le RAC.

Vanves

En recrutant Gilles Duro, en provenance de Lille en Pro B et en relançant Marc Judith, Vanves GPSO semble nettement meilleur sur le papier : « La saison dernière, l’apprentissage fût difficile, on a sur le papier une meilleure équipe. Mais on ne maîtrise pas grand-chose avec la crise sanitaire », souffle le manager général Fabrice Bouchet.

Centre Fédéral :

Malgré les départs de Batcho, Ballou ou encore Manet, le CFBB, toujours dirigé par Jean-Aimé Toupane sera encore pétri de talents. Grappiller une à deux victoires dans la saison serait déjà un exploit pour cette jeune équipe.

