Alors que l’occasion était belle d’assurer son maintien en cas de succès contre Boulogne-sur-Mer ce mardi soir, Cergy-Pontoise a fait tout l’inverse. Rattrapés par son inconstance et surtout un manque de maîtrise dans le dernier quart-temps, les Spartiates ont perdu gros (72-79). Il faudra gagner chez le troisième Mulhouse vendredi et espérer des résultats favorables de ses rivaux – Feurs, Boulogne et Pont de Chéruy – pour espérer se sauver sans passer par les play-downs. Assuré de la seconde phase (places 6-10), Rueil s’est montré trop tendre pour espérer renverser Loon-Plage ce mardi soir (73-90).