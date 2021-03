Cela fait désormais plus de trois matchs, soit 16 matchs, que le Stade de Vanves n’arrive pas à gagner. Même assuré du maintien depuis le début de semaine dernière en raison de l’absence de la 2e phase et de descente, la troupe de Sylvain Mousseau n’a pas réussi à lâcher les chevaux. Des soubresauts répétés ont eu raison de leurs intentions samedi contre Dax-Gamarde (59-75). Le match entre Rueil et Bordeaux a été reporté au 20 avril.