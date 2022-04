À une journée de la fin de la saison régulière, on y voit plus clair. Dans la poule C, l’ELCV 78 ne pourra pas briguer une place pour les play-offs. Il y aura bien un club francilien en play-offs, mais qui de Orly ou de Stade Français parviendra à rejoindre les espoirs de Villeneuve d’Ascq en play-offs, le suspense demeure entier. Mais avantage à Orly qui n’a besoin que d’une victoire contre la réserve de Geispolsheim pour assouvir son ambition de play-offs.