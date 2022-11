Une grande action du basket féminin va avoir lieu ce vendredi soir (20h30) dans la mythique Halle Carpentier. Organisé par l’AS Orly Basket, ce match comptant pour la 10e journée face à Sceaux vaudra à coup sûr le déplacement. Une manifestation inédite, dont le but avoué est de promouvoir le basket féminin en Ile-de-France : « On va arriver pas loin du millier de spectateurs, c’est une belle chose. A travers cette manifestation, on veut montrer notre capacité à organiser ce type d’événement », relate Arnaud Sevaux, le président du club de l’AS Orly. Un challenge en passe d’être relevé avec déjà 700 spectateurs attendus pour ce derby, mettant aux prises Orly, un promu qui réalise une première partie de saison cohérente et l’armada de Sceaux, co-leader avec le Pays Voironnnais.