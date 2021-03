Réuni à Paris ce vendredi, le bureau fédéral de la Fédération Française de Basketball (FFBB) a annoncé la fin des championnats nationaux (NF1, NM2, NF2, NM3 et NF3) précisant au passage la poursuite des compétitions de Ligue féminine, de Ligue féminine 2 et de Nationale masculine 1 (en plus des championnats professionnels), qui pourront finaliser leur saison. Dans ces divisions, la saison 2020-21 ne donnera lieu à aucune montée et aucune descente. « Nous avons aujourd’hui décidé de « stopper » les championnats amateurs métropolitains car il n’était plus envisageable de réaliser même une partie de ces compétitions, comme initialement espéré », s’est exprimé Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB.