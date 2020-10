Basket – Nationaux – La FFBB prévoit des modifications de formule

La FFBB a dévoilé ce jour différentes mesures prises lors de leur réunion fédérale. Si le mot d’ordre est de jouer, différents championnats nationaux vont être bousculés.

Le point complet

1. Annulation, pour cette saison, des Trophées Coupe de France seniors masculin et féminin ;

2. Prise en compte d’une programmation des compétitions jusqu’à fin juin 2021 ;

3. Championnats NM1, LF2 et Jeunes : maintien des formules actuelles ;

4. Championnats NM2, NM3, NF1, NF2 et NF3 : modifications des formules, en particulier annulation des croisements de poules pour les accessions (NF1, NF2, NM2) ; une phase finale est toujours envisagée pour décerner un titre ;

5. Cas n°1 : Poules de NM1, LF2, NM2, NM3, NF1, NF2, NF3 et Jeunes, dont peu d’équipes subissent des reports de matches : maintien des compétitions en facilitant les reports justifiés de matches ;

6. Cas n°2 : Poules de NM3 et NF3 exclusivement, dont un nombre important d’équipes subit des reports de matches (exemple couvre-feu) : arrêt de la compétition de toute la poule, puis reprise dès que possible, après une période d’entrainement ; l’objectif sera d’aller, à minima, au bout de la saison régulière ; il sera toutefois possible de maintenir ou avancer les rencontres pour des équipes non impactées.