La FFBB a pris également la parole vendredi pour décider de stopper les championnats, qui subissent chaque journée une avalanche de matchs reportés. Ainsi tous les clubs franciliens concernés dans les différentes poules (NF1, NF2, NF3, NM2 et NM3) ne joueront plus jusqu’au moment où une réouverture des salles sera possible. En clair, les compétitions sont arrêtés pour une durée indéterminée.