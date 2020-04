Le comité directeur de la LNB a annoncé que les championnats de Jeep Élite et de Pro B restaient suspendus jusqu’à nouvel ordre. « La reprise est toujours souhaitée mais se fera conformément aux décisions gouvernementales, dans le respect total et prioritaire de la sécurité et santé des joueurs, des équipes de support et du public », a expliqué mardi la LNB à l’issue d’une réunion de son comité directeur.