Basket – LNB – La Jeep Elite et la Pro B souhaitent aller au bout de la saison

Le comité directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) s’est réuni ce jeudi afin d’aborder la question de ses compétitions de Jeep Elite et Pro B, suspendues en raison de la situation sanitaire du pays. La volonté est certaine d’aller au terme de la compétition, compte-tenu des enjeux sportifs et économique vitales pour tous les clubs. Tout porte à croire que la saison pourrait se conclure en juillet. « La priorité est donnée à la reprise et à la conclusion de ses deux championnats professionnels en cours dès que le risque lié au virus Covid-19 aura disparu et que les clubs pourront de nouveau recevoir leur public. Il s’agit d’une nécessité vitale sur le plan économique et sportif pour les clubs professionnels de basket, mais aussi d’une nécessité d’animation des territoires que la LNB n’a pas oubliée », a ainsi publié la LNB.