Les paris sportifs font indubitablement partie des moyens les plus répandus pour gagner de l’argent sur internet. Si elles peuvent paraître très simples, ces mises ne sont pas aussi faciles que ça. Les nouveaux parieurs comme pour les plus anciens doivent avoir les bonnes informations pour espérer faire de bons paris et faire du profit à moyen ou à long terme.

Si les paris sportifs sur le web peuvent avoir une connotation négative, il est possible d’y jouer de façon saine. Découvrez comment parier de manière responsable sur un site de pari sportif en ligne !

Bien choisir son site de pari sportif

Les sites de pari sportif en ligne ont vu le jour par milliers ces dernières années. Comme on peut l’imaginer, tous ne sont pas fiables. Pour parier de manière responsable, il faut commencer par bien choisir sa plateforme. Il est primordial de choisir un bookmaker de façon consciencieuse pour faire des profits et de belles expériences de ces jeux. Différents critères doivent alors être pris en compte.

La légalité et la sécurité

Avec tous les risques d’arnaques qu’il y a en ligne, il est primordial de se baser sur la légalité et la sécurité d’un site de pari sportif pour le choisir. Dans tous les pays, il y a une autorité de régulation à laquelle le site de pari doit être fédéré. En France par exemple, les bookmakers doivent avoir une licence de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL).

Une licence ou une autorisation offre un gage de fiabilité. Elle donne une certaine assurance de la bonne gestion des paris et des gains. Cet élément il est également important vu que le bookmaker doit proposer des moyens de payement sécurisés. Vous devriez pouvoir associer votre banque à la plateforme. Cela permet de faciliter les dépôts et les retraits de ses gains.

Les sports et les paris proposés

Il est important de choisir un site de pari qui propose une diversité de mises sur différents sports et différentes compétitions. Cela permet au parieur d’avoir une bonne marge de manœuvre et de faire de nombreux paris. Si vous êtes fan de Formule 1 par exemple, vous devriez choisir un bookmaker qui propose des paris sur ce sport.

En outre, il est aussi judicieux que le site accepte des paris en live. Ce type de mise offre potentiellement plus de gains. On peut également chercher à faire des pronostics sur des compétitions sportives écoresponsables.

Les offres et les promotions

Les sites de paris sportifs fonctionnent un peu comme les casinos. Ainsi, ils doivent proposer de bons bonus et de bonnes promotions aux clients. Pour choisir son site de pari, il est indispensable d’analyser les offres promotionnelles proposées. Elles permettent de faire beaucoup plus de mises et d’augmenter ses chances d’avoir des gains sur le long terme.

Interface et accès mobile

L’attractivité d’un site de pari sportif est aussi un critère décisif qui conditionne son choix. Lorsqu’il est bien conçu, le site est facile et agréable à utiliser. C’est un point déterminant pour les parieurs. Il est également important qu’on puisse y accéder depuis son téléphone mobile.

Par ailleurs, il est conseillé d’avoir bien plus d’un bookmaker ou un site de pari à sa disposition. Cette astuce permet de mieux analyser les cotes proposées. Elle aide ainsi à mieux orienter ses paris. De plus, certains bookmakers proposent des paris spécifiques pour certains sports. Cela permet au parieur d’avoir potentiellement plus de gain.

Éviter de parier au hasard

Les paris sportifs ne se basent pas seulement sur la chance ou le hasard. Vous devez ainsi à tout prix éviter de parier au hasard. Pour faire des paris responsables, il est primordial de faire des analyses spécifiques. Elles dépendent du sport et du type de pari à faire. Au football par exemple, il est judicieux de vérifier :

les dernières statistiques et la forme des équipes ;

les joueurs disponibles ou non ;

les cotes proposées ;

la compétition qui se joue, etc.

Tout cela peut d’une certaine manière influencer le match avec le gain ou la perte du pari par ricochet. Ainsi, pour faire des paris, il est nécessaire de bien connaître le sport. Il faut maîtriser ses spécificités ainsi que tous les facteurs dont dépendent une victoire ou une défaite.

Pour un débutant, il est indispensable de se servir des ressources disponibles en ligne pour faire ses analyses. Il existe en effet sur le web de nombreuses communautés de parieurs. Des échanges se tiennent régulièrement pour analyser les paris à faire.

De même, les bookmakers aident les parieurs en proposant des statistiques et des analyses. Il est possible de se baser sur tout cela pour faire ses analyses. Toutefois, malgré toutes les propositions reçues, un parieur doit également tenir compte de son instinct pour faire ses mises.

Une stratégie de gestion stricte de son portefeuille

On prend vite goût aux paris sportifs. Pour cela, un parieur responsable doit mettre en place une stratégie de gestion stricte de son argent. C’est généralement la mauvaise gestion des paris qui conduit aux grosses pertes. En effet, le money management est l’art de gérer son capital en tenant compte des risques pour ne pas tout perdre.

Le capital d’un parieur est l’équivalent d’un fonds de commerce. Le perdre revient à faire faillite. Les plus grands parieurs proposent de nombreuses méthodes de paris pour bien gérer leur capital. Il s’agit entre autres de la méthode :

De la mise fixe ;

Du SureBet ;

De la marginale variable ;

De Paroli ;

De Fibonacci ;

D’Alembert ;

De Labuchere, etc.

Ces méthodes, les unes aussi efficaces que l’autre, requièrent des analyses sérieuses et des calculs mathématiques. Le parieur est donc en mesure de s’inspirer de ces modèles pour faire ses mises. Par ailleurs, il est primordial de se définir certaines limites avant même de commencer à parier.

Par exemple, ces limites peuvent prendre en compte le montant total de mise à ne pas dépasser sur une période (semaine ou mois). Elles peuvent aussi s’axer sur un total de perte sur une période. Lorsqu’il est atteint, il impose de s’arrêter pour un moment.

Pour cela, il est indispensable de garder un historique de ses paris. Il existe aujourd’hui des outils gratuits qui permettent d’avoir un œil sur ses statistiques de pari. Ces logiciels peuvent même aider à faire des analyses.

Parier simple

Pour de nombreuses personnes, les paris simples n’ont pas de grande utilité, car leurs gains ne sont pas conséquents. Pourtant, il est conseillé d’adopter ce type de pari. Il faut en effet noter que la probabilité de faire des gains peut radicalement baisser avec des combinés. Les paris en combinés sont très volatils. Un seul mauvais pronostic annule tous les autres bons paris.

Il est mieux avisé de faire de petits gains que de faire de grosses pertes. C’est un pan de la mentalité des parieurs responsables. Opter pour les paris simples offre ainsi plus de chance de faire des profits.