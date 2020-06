Volley – N3F – L’AS Meudon disparaît

Le club de Meudon Volley qui surfait sur des résultats sportifs de premier ordre avec les performances de son équipe fille en N3 – 6e de la poule F cette saison-, a en revanche pâtît de l’exode de nombreux joueurs et de la difficulté à trouver encore des dirigeants motivés. En effet, le club qui aura joué son dernier match au niveau national le 1er mars dernier contre Dunkerque (3-0) connaissait déjà la sentence depuis quelque mois : celle de la fin d’une ère et de la perte d’affiliation à la FFVB. Une sentence regrettable pour l’équipe entraînée par Samuel Ribinik, parti coacher la réserve de Villejuif en N2F : « Le club s’est essoufflé cette année, passant de 150 licenciés à 50 licenciés. Pour plusieurs raisons, on a eu beaucoup de départs seniors et également une perte d’envie du comité directeur. La mairie nous a soutenu mais malheureusement l’absence d’investissement au club a fini par éteindre les derniers ambitions de garder une ossature de club en compétition », regrette Tatiana Beun, dirigeante au club.