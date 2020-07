La FFVB a publié en début de semaine les poules pour la saison prochaine. Deux clubs franciliens ont composté à la surprise générale leur ticket pour la N2. En plus du Sporting Club Paris Volley, Sucy et Vincennes, respectivement 2e et 3e à l’issue de la phase aller de poule G de N3, ont ainsi été repêchés par la FFVB afin de jouer un cran au-dessus la saison prochaine. Il y aura donc 13 équipes franciliennes au coup d’envoi de la saison de N2.