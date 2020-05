Volley – LAF (transfert) – Oblad et Lemmens, deux nouvelles recrues chez les Mariannes

Après Stojiljkovic, Salkute, Corral, Burzanovic et Boonstra, c’est au tour de Nathalie Lemmens et Berkeley Oblad de s’engager avec le club du Stade Français Paris St-Cloud. Ce sont deux nouvelles recrues de poids qui confirment l’ambition des Mariannes de retrouver le haut de tableau. Lemmens, internationale belge, passée par Beveren en Belgique évoluait ces deux dernière saisons à Wiesbaden en Allemagne. Oblad est elle américaine et débarquera à la capitale à la découverte d’un deuxième championnat européen après la Hongrie

Les mouvements :