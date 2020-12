Volley – Elite masculine (J10) – Villejuif au plus mal, Charenton limite les dégâts

Après la 10e journée qui sonne la fin des matchs aller même si de nombreux clubs ont encore des matchs en retard pour mettre à jour leur calendrier, nous faisons le point.

Poule A :

Seul représentant francilien, Villejuif possède un bilan très faible avec seulement une victoire en huit matchs et quatre petits points à la clé. Avant-dernier avec deux points d’avance sur Arles, le club du 94 s’attend à un rude combat pour sauver sa peau.

Poule B :

Alors que Marseille est bon dernier après cinq revers en autant de rencontres, les trois clubs franciliens vont un tir groupé en bas de tableau. Avant-dernier (10e), le PUC, promu a décroché une seule victoire en huit matchs et devra hausser son niveau de jeu pour rester à ce niveau. Pour Charenton (9e), la situation est nettement moins alarmante avec deux victoires en quatre matchs et déjà six points engrangés. Décevant huitième, Conflans (2v-4d) doit nettement faire mieux