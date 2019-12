Volley – Elite masculine (J10) – Conflans bien lancé, Charenton et Villejuif naviguent sur courant alternatif

Avant la 10e journée ce 11 janvier, SportsCo IDF fait le point sur les deux clubs franciliens.

Dans la poule 1, le CNM Charenton est septième et condamné à jouer les play-downs pour ne pas descendre. Mais en attendant, le club val-de-marnais garnit sa besace de trois succès et jouera des matchs clés en janvier et février pour attaquer la poule de maintien avec quelques arguments. Charenton devrait accompagner Villejuif en play-downs. Le club du 94 est également à sept unités avec trois victoires à la clé dans le poule B. Solide troisième, Conflans peut de on côté espérer composter une place en play-offs.