Le Stade Français a officialisé aujourd’hui l’arrivée de cinq joueurs. Le nom le plus ronflant est celui du centre All Black Ngani Laumape, qui arrive des Hurricanes. Par ailleurs, le club stadiste a également jeté son dévolu sur l’international anglais à 7 Harry Glover, le capitaine d’Agen Romain Briatte, le pilier droit sud-africain Nemo Roefolse (Nevers) et le pilier gauche Clément Castets en provenance de Toulouse.