Rugby – Top 14 (J6) – Stade Français – Racing 92 : malheur au vaincu

Après sa désillusion européenne, samedi dernier, le Racing veut tourner la page. Le Stade Français doit quant à lui se racheter après sa défaite surprise face à Bayonne lors de son dernier match à domicile. Pour ces deux équipes, quoi de mieux qu’une victoire dans un derby pour lancer sa saison ?



« C’est un match que l’on coche dès le début de la saison lorsque l’on voit le calendrier » confiait Antoine Burban au micro d’Eurosport cette semaine. Le troisième ligne parisien sait que les stadistes n’ont pas le droit à l’erreur après leurs défaites contre Clermont et Bayonne. Heureusement, les hommes de Gonzalo Quesada peuvent s’appuyer sur leurs deux succès à l’extérieur contre Castres et Agen. Malgré une intersaison très compliquée, perturbée par les nombreux cas de Covid au sein du club, les Parisiens ne sont qu’à un point de leur voisin ciel et blanc. Pour le Racing, c’est une nouvelle saison qui commencera demain sur la pelouse du stade Jean Bouin. Jusqu’ici toute la préparation et les deux premiers mois de la saison était axé sur la Champions Cup, objectif principale du club. Malheureusement, les Franciliens se sont inclinés d’un fil en finale, contre Exeter, le week-end dernier. Les coéquipiers d’Henry Chavancy avaient pourtant commencé l’année tambours battant en s’imposant à Lyon, puis contre Montpellier à domicile. Il y a deux semaines, Laurent Travers avait aligné une équipe remaniée contre Toulouse pour préserver ces cadres avant la finale. Choix qui n’a pas payé pour l’entraîneur francilien puisque son équipe s’est inclinée lors de ces deux rencontres. Les Racingmens doivent absolument sortir la tête de l’eau demain après-midi sous peine de couler devant leur ennemi.

Une rencontre sans les internationaux

Le Racing sera largement handicapé sans son armada d’internationaux. Ce sont neufs joueurs qui manqueront à l’appel demain après-midi, parmi eux Imhoff, Russell, Le Roux, Chat et Vakatawa. Côté Parisiens la liste est moins longue, seulement cinq joueurs sont absents, Gael Fickou, Melikidze ainsi que le contingent argentin (Matera, Cremer et Sanchez). Waisea sera bien présent, l’ailier fidjien rejoindra sa sélection la semaine prochaine. Sekou Macalou sera également absent, toujours blessé aux ischio-jambiers.



Composition probable :

Stade-Français : 15. Hamdaoui; 14. Naivalu, 13. Waisea, 12. Danty, 11. Etien; 10. Seconds, 9. Hall; 8. Gray, 7. Chapuis, 6. Burban; 5. Maestri (cap), 4. Gabrillagues; 3. P.Alo-Emile, 2. Latu, 1. Kakovin. Remplaçants : 16. Mavinga, 17. Panis, 18. Grobler, 19. Godener, 20. Coville, 21. Barré, 22. Veainu, 23. M.Alo-Emile.

Racing 92 : 15. Zebo; 14. Dupichot, 13. Chavancy (cap), 12. Beale, 11. D.Taofifenua; 10. Gibert, 9. Machenaud; 8. Jospeh, 7. Chouzenoux, 6. Lauret; 5. Bird, 4. Palu; 3. Gomes Sa ou Oz, 2. Baubigny, 1. Kolingar. Remplaçants : 16. Le Guen, 17. Ben Arous, 18. L.Jones, 19. Sanconnie ou Diallo, 20. Le Garrec, 21.Trinh-Duc, 22. Spring ou Laborde, 23. Gomes Sa ou Oz.