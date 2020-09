Rugby – Fédérale 3 (J2) – Vincennes frappe fort, Versailles seul au commandes, première pour Clamart et le MLSGP

Retrouvez les réactions et analyses de la 2e journée.

Poule 1 :

La bonne nouvelle est venue du MLSGP, qui a réussi à se montrer intransigeant jusqu’au bout pour décrocher les quatre points contre Roubaix (22-15) : « C’est une victoire mitée, mas il y a encore des erreurs qu’il s’agira de ne plus reproduire », assurait le coach yvelinois Frédéric Jarde. Houilles a baissé la garde chez le co-leader Villeneuve d’Ascq (18-6) quand Cergy-Pontoise affichait quelques lacunes défensives contre Evreux (32-20).

Poule 2 :

Au gré de sa large victoire sur le Massif Central (15-41), Versailles a pris seul les commandes du championnat avec un 2e succès qui n’avait pourtant pas le don de satisfaire pleinement le coach Tiphaine Charrol : « Il y a eu beaucoup de fautes et d’imprécision dans un premier temps, mais on a réussi à rehausser notre niveau de jeu sur les vingt dernières minutes pour faire la différence. C’est un match correct mais encore satisfaisant ». L’autre formation qui a réalisé un sans-faute se nomme Gretz Tournan Ozoir, qui a su avoir le dernier mot devant Epernay (25-17). Vincennes a réussi un très gros coup en dominant Compiègne (21-22), alors que dans l’un des derbies du dimanche Bobigny a maté sans briller Sucy (13-10). Enfin, première victoire de la saison pour Clamvart qui a dominé de la tête et des épaules des Rueillois accrocheurs à défaut d’être efficaces : « Il y a beaucoup de maîtrise face à un adversaire qui n’a jamais lâché prise », relevait le manager clamartois Sébastien Coutan.