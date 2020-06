Rugby – Fédérale 2 – Tounsi passe la main, un ticket Neumann-Bajart à Courbevoie

Au RC Courbevoie, il y aura du mouvement sur le banc la saison prochaine. En effet, Taleb Tounsi prend du recul et prend en charge la formation courbevoisienne (U18, U16 et U14). C’est une nouvelle ère, puisque Tounsi était à la tête de l’équipe première depuis 8 ans avec à son actif une finale de Fédérale 3 et une montée en Fédérale 2. Khalid El Bibouji est le nouveau manager général du club. Il sera épaulé par Thibault Neumann (ex-Beauvais, Compiègne) en charge des avants et de Thierry Bajart (ex-Suresnes) en charge des 3/4 .