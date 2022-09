En Starligue, après le revers contre Cesson-Rennes, l’US Ivry Handball a sorti le grand jeu, en triomphant de C’Chartres hier soir (27-33). Malgré une activité débordante et une efficacité prolifique, l’US Créteil a rompu à la régulière par Chambéry (32-36). Les Cristoliens attendent toujours de débloquer leur compteur.

En Proligue, on retrouve déjà deux formations franciliennes aux avant-postes. Ainsi, Massy qui a dominé aux points Frontignan Thau a enchaîné un second succès de rang (33-28). Le MEHB est accompagné par Caen, Bordeaux et Pontault-Combault. Des Pontellois qui n’ont pas eu à s’employer dans le Béarn, s’imposant avec autorité (25-33)