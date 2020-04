Hand – Starligue – Montorier (Créteil) – « Essayer de reprendre en juin »

Comme tous ses collègues de Starligue, l’entraîneur de Créteil Pierre Montorier est confiné chez soi, attendant patiemment les directives de la Ligue Nationale de Handball (LNH) pour la suite des aventures.

Tout d’abord, comment allez-vous Pierre ?

Malheureusement, j’ai été testé positif au coronavirus, donc je suis isolé encore au moins pour une semaine. On fait avec.

Quel est ton quotidien depuis la suspension du championnat ?

Il y a bien une fois par semaine une conférence avec les autres entraîneurs de Starligue pour discuter de la suite, mais dans l’ensemble j’ai quelque peu coupé avec le handball. Mais je vais devoir m’y remettre.

Justement que pensez-vous des informations qui circulent sur un éventuel championnat à 16 équipes la saison prochaine ?

Plusieurs suites sont envisagées, mais à ce jour cela paraît compliqué de reprendre la compétition. Alors oui pourquoi pas une saison sans descente, mais quoi qu’il en soit on ne peut pas laisser les joueurs sans ballon pendant plus de quatre mois. Donc à mon sens, il me paraît opportun sportivement et économiquement d’essayer de reprendre – sur quel schéma je ne sais pas – en juin.