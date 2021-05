La course pour le maintien s’annonce indécis. Ainsi, Créteil et Ivry ont fructifié leur match en retard à domicile en dominant Tremblay (24-20) et Istres au couteau (25-24). Pour Créteil, c’est la bonne affaire en restant hors de la zone de flottaison et en enfonçant au passage Tremblay. Tout comme, Ivry qui a eu peur jusqu’au bout, tenant sa 5e victoire de la saison grâce à un arrêt de Mate Sunjic : « C’est une victoire très importante, on a montré beaucoup de ressources et d’abnégation sur la fin pour réussir à prendre ces deux points. Toute l’équipe a fait un gros boulot, on a de quoi être content ».