Hand – Starligue – Les matchs du mercredi soir, c’est fini!

À partir de cette saison (2020-2021), certains changements quant aux calendriers et aux jours des matchs vont avoir lieu. En effet, la Fédération Européenne de Handball a décidé de reformer ses compétitions et son fonctionnement. Les matchs de la Ligue des Champions (avec le PSG) auront ainsi lieu à compter de la saison 2020-2021 en semaine (mercredi ou jeudi soir), conséquence directe : les matchs de Starligue ne pourront donc plus se tenir en milieu de semaine. Exit le multiplex du mercredi soir et la principale affiche du jeudi soir, et place au retour des rencontres le week-end. De nombreux clubs ont déjà émis le souhait de disputer leur match le vendredi soir. La première journée de la LIDL Starligue devrait donc se tenir à compter du vendredi 25 septembre.