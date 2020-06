Hand – Starligue – Joël Da Silva (Tremblay) : « J’ai demandé qu’on ne parle pas de maintien»

Le nouvel entraîneur de Tremblay Joël Da Silva, qui découvrira ses protégés ce jeudi avant la coupure des vacances, est ravi de relever ce challenge.



Après votre départ forcé de St-Raphaël à l’été 2019, quel a été votre quotidien ?

J’avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, après 5 années riches à St-Raphaël. J’ai préféré prendre le temps plutôt que de tout de suite replonger. Cette année sabbatique a été une bouffée d’oxygène, surtout que le Covid-19 est passé par là. Pendant le confinement, j’ai pris le temps de me poser et ainsi voir ce que j’avais envie de faire.

Que reflète pour vous le club de Tremblay ?

Tremblay est un club que je connais très bien et qui a une histoire. J’étais très bien accueilli par le club avec des échanges très vite constructifs avec le président Pascal Papillon. Le facteur humain était mon premier critère.

Qu’attendez de cette première saison ?

L’objectif est de regarder devant, j’ai demandé qu’on ne parle pas de maintien. C’est une équipe qui se doit une revanche, par rapport aux résultats de la saison écoulée. Il y un apport de jeune joueurs qui ont faim. On se doit de créer une histoire entre nous.

Un mot sur le programme de reprise ?

Les joueurs ont bossé le mois de juin jusqu’au 26 juin. Le départ de vacances va faire du bien et permettre à tous de revenir avec une nouvelle motivation. On reprend le 27 juillet avec une première semaine, axée sur les consultations médicales. Puis à compter de début août, on attaque les choses sérieuses avec au menu une semaine en stage à Gérardmer et nous sommes en discussion pour un tournoi en Portugal avec des clubs ayant disputé la Ligue des Champions lors du dernier exercice (Porto, Leon, Sporting Portugal).