Après la faillite de Nantes samedi soir à Toulouse, le PSG et le MHB ont tenu leur rang lors des deux derniers matchs de la 9e journée ce dimanche. Face à des Cristoliens dépassés et qui n’ont jamais fait illusion hormis une embellie au coeur de la seconde période pour revenir à -4 (17-21), Montpellier a tranquillement géré (25-32). Mis à mal pendant 35 minutes par des Raphaëlois coriaces et courageux, le PSG s’est appuyé sur son jeu rapide et les 9 buts de Nikola Karabatic pour prendre la mesure du SRVHB (38-30).