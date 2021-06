La défaite hier contre Toulouse (29-24) a été celle de trop pour les Rouge et Noir qui ont perdu leurs dernières illusions de se maintenir. Débordé en Haute-Garonne tout le match face à une équipe qui s’est assuré l’Europe par la 6e place (7-2? 14e; 14-8, 30e; 22-15, 43e), Ivry n’a jamais aperçu la moindre espérance pour s’en sortir : « Cela fait très mal, on espérait s’offrir un dernier match décisif pour notre maintien, mais hier nous sommes tombés sur beaucoup plus fort », soupirait le gardien Mate Sunjic. Le dernier match à Créteil samedi comptera pour du beurre.