Maintenant que son rival cessonnais n’a plus de match, l’US Ivry sait son tableau de route afin d’éviter la 15e place et ainsi se sauver en Starligue. La donne est simple : malgré les deux points de retard sur Cesson-Rennes, prendre trois points sur ces deux derniers matchs permettrait de se maintenir. Il faut au moins gagner et faire un match nul contre Toulouse ce mercredi puis à Créteil samedi pour le dernier match de la saison. Si la tension est à son comble, la bande à Sébastien Quintallet a les moyens pour s’en sortir. Première condition, ne pas perdre ce soir à Toulouse contre une équipe qui a besoin d’un nul pour être européen.