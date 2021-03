Après deux très bon matchs contre Montpellier puis Nantes, Créteil a confirmé ses progrès en dominant sans coup férir C’Chartres (32-24). Un premier succès après cinq mois de disette. Avec ce succès qui souffre d’aucune contestation, les Val-de-Marnais reviennent à un point d’Ivry, premier relégable. De très bon augure avant de se lancer à l’assaut d’Istres ce samedi soir. Au regard des montées en puissance de Créteil et Tremblay, la bataille s’annonce rude et indécise en bas de tableau. Par ailleurs, le match initialement prévu hier soir entre le Pays d’Aix et Ivry a été reporté à une date ultérieure pour cause de Covid-19.