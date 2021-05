Que de duels étriqués hier soir en clôture de la 27e journée. Rarement aussi malmené cette saison sur la scène hexagonale, le PSG a réussi à s’en sorti d’affaire en dominant d’une courte tête le Pays d’Aix (28-29). Que le duel entre Créteil et Ivry comme attendu fût âpre et engagé. Maître de ses émotions et en maîtrise tout le match, la formation cristolienne a réalisé une juteuse opération en dominant son voisin ivryen (24-28) prenant deux points d’avance sur le premier relégable. Malgré un match cohérent et souvent devant au tableau d’affichage, Tremblay a une nouvelle fois perdu d’un but, cette fois face à Istres (26-27)